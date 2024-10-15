Экспозицию Астраханской области и «Газпром добыча Астрахань» признали лучшей на международном газовом форуме в Питере

По результатам конкурса, прошедшего в рамках XIII Петербургского международного газового форума, среди дочерних обществ группы компаний «Газпром» экспозиция Астраханской области и ООО «Газпром добыча Астрахань» заняла первое место. Участие в мероприятии принял министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Глава регионального ведомства провел ряд встреч, посвященных развитию газотранспортной инфраструктуры и газификации региона.

На стенде региона представили разработки, направленные на импортозамещение в области производства, новейшие IT-разработки промышленной безопасности, а также сопровождения процессов добычи газа на Астраханском газоконденсатном месторождении.

Посетителям также продемонстрировали образцы продукции региональных промышленных предприятий ООО «БТ СВАП» и ООО «Гекса-Лотос», сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.