Создателя Mr. Freeman объявили в международный розыск

Мультипликатор Павел Мунтян* объявлен в международный розыск, так как скрылся за рубежом. Об этом говорится в материалах его дела, передает ТАСС.

Ранее Мунтян* был заочно осужден на восемь лет колонии общего режима за распространение ложной информации о ВС РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman стала трансляция им в Telegram-канале фейков о событиях в Буче, сообщали в правоохранительных органах.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева* была объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после интервью, в котором она говорила об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России.

* признан(а) в РФ иноагентом