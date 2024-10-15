Депутат заявил, что не нашел в Госдуме обеды за 150 рублей

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") показал, сколько стоит полноценный обед в буфете нижней палаты российского парламента. Это стало ответом на ранее появившиеся сведения о том, что пообедать в столовой нижней палаты можно буквально "за копейки".

"В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По telegram-каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 руб.", — сказал РИА Новости Хамитов.

В доказательство он привел чеки, согласно которым, обед из шести позиций в думской столовой может обойтись почти в 600 руб. Самыми дорогими стали суп-пюре из цветной капусты с гренками (140 руб.), биточек домашний из курицы (190 руб.), картофельное пюре (100 руб.).

Ранее пользователи российских соцсетей возмутились ценами в столовых Госдумы и Центрального банка. Чеки появились в Telegram-каналах.

Так, утверждалось, что депутаты обедают примерно за 150 руб.: суп — за 45 руб., шницель — за 56 руб. и компот — за 8 руб. При этом известно, что народные избранники получают зарплату около 600 тыс. руб. в месяц. Впрочем, депутат Госдумы Ярослав Нилов сразу заявил, что реквизиты на чеке отношения к парламенту не имеют.

Появился в Сети и чек "из ЦБ" с такими расценками: икра на багете — 114,38 руб., бульон куриный — 2,03 руб., плетенка рыбная — 271,11 руб. Опровержений этого "меню" пока не поступало.