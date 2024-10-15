В АКРА допустили формирование отложенного спроса на ипотеку

Спрос граждан России на оформление ипотеки может реализоваться в III квартале 2025 года.

Как считают аналитики рейтингового агентства АКРА, это произойдет в случае, если Центробанк России начнет цикл устойчивого снижения ключевой ставки. В этом случае россияне, которое аккумулировали на счетах и вкладах значительный объем средств, начнут поиск способов их размещения, а на фоне отсутствия широкого ассортимента для инвестиций граждане будут вынуждены вернуться на рынок недвижимости.

В АКРА указали, что сложившаяся в отечественном банковском секторе ситуация характеризуется уверенным ростом объема размещенных средств на счетах населения на фоне продолжающегося повышения ключевой ставки. Вклады и счета физических лиц за восемь месяцев текущего года выросли на 14%, или 6,3 трлн руб., тогда как за весь 2023 год — на 23%, или 8,3 трлн руб. Скорее всего, в 2025 году тенденция сохранится.

По мнению экспертов агентства, такой приток средств отчасти может быть связан с формированием отложенного спроса на жилую недвижимость. В условиях высоких ставок по депозитам и кредитам цены на жилье стабильны, но ближайший год АКРА ожидает их коррекцию на 5–10% как на первичном рынке, так и на вторичном. На горизонте 12-18 месяцев цены вновь начнут расти, сообщает Forbes.

Ранее сообщалось, что российские власти рассчитывают за три года получить 312 млрд рублей с налога на проценты по банковским депозитам граждан. Сборы коснутся 3% вкладов. Заплатить сбор, начисленный за 2023 год, россияне должны будут до 1 декабря 2024-го.