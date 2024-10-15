Алаудинов: Освобождена половина занятой ВСУ территории Курской области

Около половины территории Курской области, которая была занята Вооруженными силами Украины, освобождена.

Как заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, противник потерял "очень большое количество" техники Запада, а также живой силы, сообщает ГТРК "Курск".

Ранее Алаудинов сообщил, что большая группа солдат Вооруженных сил Украины на технике сбежала из Курской области. По его словам, он наблюдал за этим "с высоты полета БПЛА".