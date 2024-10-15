Глава Минсельхоза Лут призналась, что заменяет хлеб пастилой

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что употребляет в пищу пастилу вместо хлеба.

"Хочу сказать, что я фанатка "Белевской пастилы". Мне нельзя есть хлеб, но пастила очень похожа на хлеб, и поэтому у меня всегда дома есть «Белевская пастила", – призналась она на пленарной сессии на форуме "Сделано в России".

По словам министра, "Коломенская пастила" ей тоже нравится, но у нее совсем другой вкус. Лут отметила, что о российской пастиле необходимо узнать всему миру, так как это знаковый продукт. Минсельхоз будет работать над этим, сообщает ТАСС.

Ранее в Минсельхозе РФ призвали россиян идти в церковь и ставить свечи ради урожая. Из-за дефицита дождей ситуация с севом озимых в этом году складывается очень тяжело.