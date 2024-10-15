Минобороны хочет наделять защитников границы статусом ветеранов

Министерство обороны России предложило приравнять к ветеранам боевых действий военных, отражающих вторжение и провокации на государственной границе РФ на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции.

Изменение планируется внести в закон "О ветеранах". Определять список прилегающих к зоне спецоперации территорий будет правительство РФ. Авторы законопроекта предлагают присваивать статус ветерана боевых действий тем, кто участвует "в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации ‎на государственной границе РФ". Статус ветерана также смогут получить участники боевых действий на территориях, прилегающих к району проведения СВО.

Расходы из бюджета составят: 1,031 млрд руб. в 2025 г., 1,124 млрд руб. – в 2026 г., 1,257 млрд руб. – в 2027 г., сообщают "Ведомости".

Ране стало известно, что сотрудникам МВД - ветеранам боевых действий могут дать право на дополнительный ежегодный отпуск на 15 суток. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР.