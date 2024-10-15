Россияне пожаловалась на плохое питание в больницах

Одна треть опрошенных пациентов больниц заявили, что не получали нормального питания в стационарах во время госпитализации.

Согласно опросу, проведенного в рамках федерального проекта "Здравконтроль", результаты которого обнародованы в Telegram-канале Общественной палаты РФ, из 2 тыс. 481 опрошенного одна треть не получала нормального питания во время госпитализации. На вопрос, запрещал ли лечащий врач питаться в столовой больницы по медицинским показаниям, 44% респондентов ответили, что всю еду можно было есть, а 27% заявили, что все блюда соответствовали рекомендованной диете.

В адрес "Здравконтроля" продолжают поступать жалобы пациентов о том, что во время нахождения в стационаре их питание не соответствует требованиям и является неполнценным. Пациенты жалуются на однообразие блюд, отсутствие диетических продуктов, неподходящее послеоперационное меню.

Как заявила руководитель проекта "Здравконтроль", зампреда комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Мартынова, лечебное питание в стационаре должно назначаться лечащим или дежурным врачом не позднее 4 часов с момента поступления пациента в стационар медицинской организации при установлении предварительного диагноза. Организацию питания в стационарах регулируют, в частности, приказы Минздрава, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, методические рекомендации.