В Астраханской области появилась «Школа муниципального управления»

Первый поток составляют действующие главы районных администраций и председатели районных и окружных советов. У каждого из них большой практический опыт, но современные реалии требуют новых подходов к работе. Обучение продлится 2 месяца - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Формирование кадрового ресурса, важнейшего на сегодняшний день, стало главной задачей конкурса «Кадры решают всё». На его первом этапе мы приняли почти 500 заявок, 424 были направлены на изучение экспертным группам. Финалистами стали 156 человек, 50 из них войдут в губернаторский кадровый резерв и также пройдут очную образовательную программу, ещё 106 участников войдут в отраслевые и муниципальные кадровые резервы", - отметил глава региона.





Участники кадрового конкурса затем будут рассмотрены на руководящие позиции исполнительных органов власти, а также подведомственных учреждений и администраций муниципалитетов.

Партнерами региональной власти в подготовке «Школы муниципального управления» стали Мастерская управления «Сенеж», Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Корпоративный университет Правительства Нижегородской области, Российское общество «Знание» и Астраханский государственный университет имени Татищева.