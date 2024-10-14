Суд отклонил иск с требованием удалить публикации о "запертых детях" в "Крокусе"

Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска судьи чемпионата России по танцевальному спорту Карины Калиничевой, поданного в связи с терактом в “Крокус Сити Холле”.

Калиничева требовала удалить из Telegram-каналов публикации об отсутствии надлежащей эвакуации из концертного зала. Она обратилась с иском к компаниям "4 кота" и "Айдэнсер.ру", передает ТАСС.

Представитель истицы заявила, что планирует привлечь к делу и другие СМИ, публиковавшие информацию о том, что Калиничева препятствовала эвакуации участников танцевального соревнования. По словам самой истицы, сообщения о "запертых детях" порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию, кроме того, она подверглась общественной травле.

Как сообщалось, во время теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, который произошел 22 марта, в эпицентре событий оказались воспитанники сургутской танцевальной студии и их тренер. Ранее он рассказал, как спасал детей из "Крокуса".

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6000 билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.