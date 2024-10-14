Банк России может снова повысить ключевую ставку

Банк России не исключает нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 25 октября

Как сообщает RT, об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

"Допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", — сказал он.

26 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре. Об этом она сказала, выступая на Международном банковском форуме.

"Мы повысили ставку в сентябре до 19% и не исключаем её повышения в октябре" — сказала она.

13 сентября Центральный банк России второй раз подряд за год повысил ключевую ставку, подняв её с 18 до 19% годовых.