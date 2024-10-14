В России будут лишать водительских прав на 1,5 года тех, кто скрывает номера

В России будут лишать водительских прав на полтора года тех, кто скрывает номера при помощи специальных устройств. Закон об этом сегодня подписал Владимир Путин.

Как сообщает Lenta.ru, текст правового акта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ был внесен в Госдуму в мае 2024-го года.

Речь идет о рамках и устройствах, переворачивающих номера, которые управляются с пульта из салона. За использование устройств теперь грозит лишение прав на срок от года до полутора лет с конфискацией самого прибора.

До принятия нового закона, за езду с нечитаемыми номерами водителям грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев.