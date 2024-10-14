Посланник Папы Римского по Украине прибыл в Москву

Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву.

"Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине", - сообщил РИА Новости источник при Святом престоле.

По его словам, возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Переговоры были посвящены "состоянию конфликта и гуманитарной ситуации в Украине", а также "способам, которые могли бы положить ей конец и привести к справедливому и стабильному миру в стране".