Еще на трех улицах Екатеринбурга запретят парковаться

На трех улицах Екатеринбурга установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Знаки будут установлены в четвертом квартале текущего года на следующих улицах:

Тверитина – от улицы Красноармейская до улицы Белинского;

Космонавтов – от улицы Совхозная до улицы Ильича;

Военного Флота – от улицы Амундсена до улицы Московская.

В горадминистрации добавили, что подобные меры позволяют повысить безопасность дорожного движения и обеспечить пропускную способность на улицах.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.