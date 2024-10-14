Еще на трех улицах Екатеринбурга запретят парковаться
На трех улицах Екатеринбурга установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Знаки будут установлены в четвертом квартале текущего года на следующих улицах:
- Тверитина – от улицы Красноармейская до улицы Белинского;
- Космонавтов – от улицы Совхозная до улицы Ильича;
- Военного Флота – от улицы Амундсена до улицы Московская.
В горадминистрации добавили, что подобные меры позволяют повысить безопасность дорожного движения и обеспечить пропускную способность на улицах.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.