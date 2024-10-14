Песков: Учения НАТО в условиях конфликта на Украине ведут к нагнетанию напряженности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношение Москвы к проведению масштабных ядерных учений НАТО Steadfast Noon.

"В условиях "горячей войны", которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, НАТО с 14 октября начинает ежегодные авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. В них участвуют до двух тысяч военнослужащих из 13 государств альянса и до 60 военных самолетов. Маневры имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием.