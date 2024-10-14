Медведев сравнил пользу от переговоров с США по СНВ с перемирием с Гитлером

Переговоры России с США по сокращению стратегических ядерных сил без предварительных условий имели бы не больше пользы, чем гипотетическое перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения", - написал политик в своем телеграм-канале.

"Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м", - отметил Медведев.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

В сентябре в МИД РФ сообщили, что Россия не готова к возобновлению переговоров по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Без изменения враждебной антироссийской линии Вашингтона диалог невозможен, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.