Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке антибиотиков в регионах

Росздравнадзор опроверг информацию СМИ о нехватке некоторых антибактериальных препаратов в регионах России.

"Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все указанные препараты стабильно выходят в гражданский оборот.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России из аптек почти трети регионов пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Кроме того, в региональных аптеках не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин. Данные лекарства относятся к основной линейке антибактериальных препаратов, которые чаще всего назначают медики. Антибиотики исчезли минимум в 25 регионах.