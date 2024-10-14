МТС снизит тарифы для абонентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала компанию МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей из-за незаконно полученного дохода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Служба выдала компании предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела. В нем говорится, что весной 2024 года компания необоснованно на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов.

Оператор также должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось повышение цен на связь.

По словам представителей ведомства, такая мера изъятия необоснованно полученного дохода применена впервые при установлении такого правонарушения.

"ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи", - сказали в ФАС.