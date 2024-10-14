80% россиян считают, что в их регионах проживает много мигрантов

Большая часть россиян из разных регионов считают, что в их субъектах проживает слишком много мигрантов. Такой ответ дали 80% респондентов, которые приняли участие в опросе hh.ru, пишет РБК.

За год доля опрошенных, которые дали такой ответ, выросла на 21%.

12% респондентов считают, что число трудовых мигрантов в стране адекватное. Еще 4% полагают, что их могло бы быть и больше.

62% опрошенных считают, что трудовая миграция наносит российским регионам вред. О пользе в данном случае говорят 13%. Кроме того, 56% полагают, что мигранты занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться сами местные жители. При этом занять их рабочие места готовы 39% россиян, 28% к этому не готовы.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России патент на работу для иностранцев как инструмент привлечения мигрантов сыграл свою роль, но инструменты пора менять. Необходимо строить цивилизованную модель задействования иностранной рабочей силы: Минтруд совместно с МВД формирует варианты, как настроить новую систему, заявил глава Минтруд.

В России сейчас, по официальным данным, живет больше 630 тысяч "нелегалов", 3,5 млн находятся в стране законно. Это граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Таковы данные МВД на 2023 год. Как заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, нелегальной миграции в России больше не будет.