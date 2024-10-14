ТМК организовала киберучения по развертыванию ИТ-систем и защите цифровой инфраструктуры

Трубной металлургической компанией (ТМК) в рамках форума "Горизонты" проведены ИТ-трек в обновленном формате: 46 специалистов ИТ-подразделений компании, объединенных под брендом ТМК++, в течение шести дней проектировали, разрабатывали и совершенствовали критичные для бизнеса программные продукты, подготавливали ИТ-инфраструктуру для их развертывания, а также защищали их от внешнего воздействия.

Как сообщает пресс-служба ТМК, в рамках трека прошли ИТ-учения, хакатон и короткие доклады в формате «Печа-Куча». Участники были разделены на группы, которые решали задачи по трем направлениям: infra++ (инфраструктура), sec++ (безопасность), dev++ (разработка).

Форум "Горизонты" направлен на системный поиск, отбор и продвижение наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей, а также достижение финансовых результатов ТМК. Общий экономический эффект инициатив, представленных на форуме за 20 лет, составил более 80 млрд рублей.