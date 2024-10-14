Исследование: почти половина россиян копит "на черный день"

В России доля граждан, которые формируют финансовую подушку безопасности, выросла до 49% с 42% годом ранее.

Как выяснили в компании Anderida Financial Group, тех, кто откладывает на пенсию, стало меньше. Самая популярная цель накоплений - "на всякий случай, про запас". Каждый пятый участник исследования заявил, что главной целью сбережений является обеспечение себя в старости.

По словам аналитиков, на это подталкивает желание сохранить прежний уровень жизни, а также то, что граждане перестают рассчитывать на помощь детей. Год назад на старость копили четверть опрошенных.

Еще 18%, как и годом ранее, делают сбережения на дорогостоящую покупку - автомобиль, первоначальный взнос по ипотеке, крупная бытовая техника. 9% откладывают деньги для оплаты образования детей, еще 4% назвали другие причины, сообщает РИА "Новости".