В ряде регионов пропали популярные антибиотики

В России из аптек почти трети регионов пропал препарат с действующим веществом рокситромицин.

Кроме того, в региональных аптеках не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин. Данные лекарства относятся к основной линейке антибактериальных препаратов, которые чаще всего назначают медики. Антибиотики исчезли минимум в 25 регионах.

По данным аналитической компании RNC Pharma, за восемь месяцев текущего года в гражданский оборот было введено меньшее число упаковок препаратов с рокситромицином: за январь–август — 10,3 тыс. За аналогичный период 2023 года было введено 11,04 тыс. упаковок.

Также, по данным RNC, за январь–август 2024 года в гражданский оборот введено 787,7 тыс. упаковок лекарств с эритромицином, тогда как за аналогичный период прошлого года — 921,6 тыс.

Как сообщила терапевт Светлана Каневская, пропавшие из региональных аптек препараты широко используются, в том числе для лечения инфекций мочеполовой системы, кожи и мягких тканей. Также, по ее словам, их назначают при болезни Лайма.

Терапевт и пульмонолог Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян отметил, что антибиотики, которых сейчас стало меньше, заменимы на более сильнодействующие, сообщают "Известия".

Ранее в России пациенты столкнулись с нехваткой в аптеках препаратов для лечения онкологических заболеваний зарубежного производства, которые выписываются по рецепту.