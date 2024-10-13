Медведев ответил польскому генералу, угрожавшего напасть на Санкт-Петербург

Заместитель председателя Совета РФ безопасности Дмитрий Медведев жестко ответил бывшему начальнику Генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку, заявившему, что в случае войны с Россией его страна первым делом нападет на Санкт-Петербург, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее он заявил, что Варшава закупает 800 ракет с дальностью до 900 км, которыми "в первую же минуту ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров и нападет непосредственно на Санкт-Петербург".

Медведев напомнил ему, что когда-то Польша была частью Российской империи и призвал "не будить зверя".

"Еще один храбрый пшек появился. Бывший НГШ заплеванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением "непосредственно на Санкт-Петербург". Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?" - написал российский политик.