МИД России: БРИКС никогда не был и не будет военным блоком

В министерстве иностранных дел России отреагировали на статью Роджера Бойза в газете The Times "Расширение БРИКС должно беспокоить НАТО". В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, какого статуса точно не будет у объединения Бразилии, России, Индии, Китая и еще шести стран.

БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становится военным союзом. Более того, БРИКС – даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников. Это многопрофильное стратегическое партнерство, которое базируется на трех ключевых "столпах" – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи, сообщает пресс-служба министерства.

Уже совсем скоро, 22-24 октября, в Казани состоится саммит БРИКС.