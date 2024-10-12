Омбудсмен Таджикистана озаботился правами работающих в России мигрантов

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода озаботился соблюдением прав своих соотечественников – мигрантов, которые работают в России. Из-за этого он обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Документ опубликован на официальном сайте таджикистанского омбудсмена.

Из СМИ и социальных сетей Бобозоде стало известно, что в России проводится проверка законности документов трудовых мигрантов. Из видеоматериалов, опубликованных в социальных сетях, видно, что сотрудники правоохранительных органов грубо обращаются с мигрантами, избивают их и оскорбляют. Омбудсмен обеспокоен нарушениями прав и свобод соотечественников.

Умед Бобозода потребовал от Татьяны Москалковой содействовать соблюдению прав граждан Таджикистана сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, взять под контроль подобные дела и расследовать их.