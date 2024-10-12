Умер экс-первый министр Шотландии
Скончался бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд.
Ему было 69 лет. Причина смерти не названа, пишет ТАСС.
Салмонд занимал должность первого министра Шотландии в 2007-14 гг.
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Скончался бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд.
Ему было 69 лет. Причина смерти не названа, пишет ТАСС.
Салмонд занимал должность первого министра Шотландии в 2007-14 гг.
Теги: Алекс Салмонд, первый министр, Шотландия
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