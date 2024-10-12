Опрос: Ипотеку на условиях рынка готовы взять 2% россиян

В России прошел опрос, который показал, сколько людей готовы взять ипотечный кредит на текущих рыночных условиях.

2% респондентов готовы сейчас взять ипотечный кредит по рыночным ставкам, еще 6% опрошенных рассматривают возможность оформить льготную ипотеку. 78% респондентов не планируют использовать для покупки жилья ипотеку – они готовы накопить, при этом 70% предпочитают наращивать капитал на банковских вкладах и счетах. У14% уже есть ипотека. Кроме того, в исследовании отмечается, что 23% опрошенных предпочитают копить наличные, еще 7% участников опроса инвестируют в акции. Опрос провел финансовый маркетплейс "Сравни" (текст есть у ТАСС).

Между тем, для повышения доступности ипотеки банки все больше увеличивают срок ее выплаты. В результате почти половина ипотеки в первом полугодии 2024 г. выдана заемщикам, возраст которых на момент планового погашения превысит 65 лет. А у 67% она превысит 60 лет. Общее количество ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн человек, что на 0,7 млн человек больше, чем годом ранее.

Общее же количество всех заемщиков в банках и микрофинансовых организациях превысило 50 млн человек. Фактически каждый второй россиянин, не считая детей и стариков, "сидит" на кредите. Если же брать в расчет только семьи, то эта доля будет еще выше. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что у заемщиков, взявших во втором квартале 2024 г. ипотечный кредит, в среднем два кредита (был один действующий кредит).