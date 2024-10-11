11 Октября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Патриотический форум, посвященный 82-й годовщине формирования 28-й Армии, прошел в Астрахани

В Краеведческом музее прошел патриотический форум в честь 82-й годовщины третьего формирования 28-й Армии на территории Астрахани. Организатором мероприятия выступила Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи и другие общественные объединения.

Как сообщили в министерстве культуры Астраханской области, в презентационном зале собрались представители законодательных и исполнительных органов власти и местного самоуправления, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, школьники, студенты, учителя, преподаватели астраханских учебных заведений, бойцы поисковых отрядов, волонтёры и юнармейцы.

Директор Астраханского музея-заповедника Алексей Булычев поделился воспоминаниями о том, как ему посчастливилось общаться с ветеранами-астраханцами. Среди них был писатель-фронтовик Борис Ярочкин, который рассказывал о сражениях с немецкими захватчиками.

Главный специалист Координационного центра АГУ имени В. Н. Татищева, член Координационного совета поисковых отрядов Астраханской области Светлана Батаева напомнила о ходе Сталинградской битвы, в которой, по данным Астраханского областного военкомата, участвовали свыше 25 тысяч астраханцев.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках форума прозвучали доклады сотрудников учреждений культуры и образования, которые посвятили мероприятиям по сохранению памяти о Сталинградской битве и её участниках. Также спикеры рассказали о роли курсантов в боях на астраханском направлении, осветили вопросы тылового обеспечения 28-й Армии и другие темы.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На форуме заслуженный военный лётчик России, полковник в отставке, руководитель Астраханского регионального отделения «Российский Союз ветеранов» Евгений Туркин наградил памятной медалью «За отличие в поисковом движение» руководителя поисково-спасательного отряда «Сармат» Альберта Халитова, командиров и бойцов поисковых отрядов образовательных учреждений и муниципальных образований региона Наталью Кучерову, Серика Мендыгалиева, Данила Кадырбердеева, Илью Тутукина, Артёма Макарова, Виталия Малова, Екатерину Титкову, Азата Галиева, Бориса Борисова.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, руководитель региональных отделений ООД «Поисковое движение России», «Бессмертный полк России», председатель Общественной палаты Астрахани Александр Даиров отметил, что цель форума — сохранить память о событиях военных лет и героях, которые отдали свои жизни за Родину. Александр Даиров поблагодарил всех, кто оказал содействие в организации и проведении патриотического форума.

Теги: патриотический форум, поисковые отряды, вооруженные силы, армия


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