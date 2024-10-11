11 Октября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин встретился со сменщиком Раиси

В Ашхабаде состоялась встреча президента России Владимира Путина с новым лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Общение лидеров началось с участием делегаций, далее переговоры продолжились с глазу на глаз.

По мнению Путина, отношения России с Ираном носят приоритетный характер, и они развиваются очень успешно. В 2024 г. вырос товарооборот. Хотя он и не отыграл определённого падения прошлого года, "тенденция хорошая". В ответ глава Ирана также охарактеризовал отношения двух стран.

"Наши с вами отношения искренние между двумя странами. Принимая во внимание волю духовного лидера исламской революции, наши отношения должны день за днём улучшаться и укрепляться. Даст Бог, мы тоже примем участие в БРИКС, и те документы, которые должны будут там подписаться, – мы сделаем всё для подписания этих документов", - цитирует Пезешкиана пресс-служба Кремля.

19 мая 2024 г. вертолет с тогдашним главой Ирана Ибрахимом Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находились несколько чиновников, все они погибли.

Позже во втором туре выборов президента Ирана победил депутат меджлиса (однопалатный парламент) Масуд Пезешкиан. Он набрал 16 млн 384 тыс. 403 голоса. Его конкурент, представитель верховного лидера аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, получил 13 млн 538 тыс. 179 голосов. Явка составила 49,8%. Пезешкиану 69 лет. Он депутат меджлиса с 2008 г. За прошедшие с тех пор годы занимал должность, например, вице-спикера.

Теги: Владимир Путин, Масуд Пезешкиан


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