Ураган "Милтон" по пути в Россию остановит другой – "Лесли"

Ураган "Милтон" не дойдёт до России. Его силу может нейтрализовать другой ураган, который движется к России от берегов Африки. Так RT рассказала ведущий специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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По ее словам, "Милтон", который ранее обрушился на США, действительно продолжает двигаться к берегам Кольского полуострова, но он уже утратил свою силу и скорость.

Синоптик рассказала, что сейчас в Атлантическом океане бушует ещё один ураган – "Лесли", и он находится в стадии тропического шторма. Ураган идёт от берегов Африки и столкнется с "Милтоном", в результате чего циклоны нейтрализуют друг друга.

При этом специалист отмечает, что до сих пор такого сближения двух штормов ещё не наблюдалось, поэтому предсказать их взаимодействие довольно сложно.

Ураган "Милтон" обрушился на штат Флорида вечером 9 октября. Он должен был стать самым разрушительным в истории наблюдений. Но в момент приближения к суше утратил свою силу. После стихи подтвердили гибель 16 человек. Разрушено около 125 домов, более 3 миллионов остались без электричества.