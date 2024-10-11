Зеленский встретился с Папой Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. 35-минутная встреча состоялась сегодня утром в Апостольском дворце Ватикана.

Переговоры были посвящены "состоянию конфликта и гуманитарной ситуации в Украине", а также "способам, которые могли бы положить ей конец и привести к справедливому и стабильному миру в стране". Потом Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Президент Украины подарил Папе Франциску написанную маслом картину "Резня в Буче. История Марички", сообщает информационный портал Святейшего Престола Vatican news.