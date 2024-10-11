Песков: Илон Маск вряд ли может стать посредником между Россией и США

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли", - ответил Песков Shot.

В августе бизнесмен Илон Маск сообщил, что готов стать членом американского правительства, если Дональд Трамп победит на президентских выборах.

Трамп заявил, что в случае победы он бы хотел предложить Маску должность советника президента или пост министра