Задержаны еще трое участников нападения банды Басаева на псковских десантников

Задержаны еще трое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих Псковской дивизии в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Фигуранты дела - Адам Магамадов, Самаил Батаев и Рустам Чагилов. Подозреваемые были задержаны в Дагестане, Карачаево-Черкессии и Волгоградской области. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Суд заключил их под стражу.

Напомним, 29 февраля 2000 года банда боевиков напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Бой шел до утра 1 марта - погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили около 700 человек.

Ранее установлена причастность к преступлению 44 лиц, из них 29 осуждены, пятеро объявлены в розыск. В отношении двоих фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. В отношении семи лиц уголовные дела рассматриваются судами. Уголовное преследование еще одного фигуранта продолжается.