В Тюменской области со школы взыскали 100 тысяч в пользу ребенка

В Тюменском районе по иску прокурора школа выплатит 100 тыс. руб. травмированному ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

10-летний мальчик получил травму в одной из школ в феврале текущего года. Ему поставил подножку другой ребенок. В результате мальчик упал и получил закрытый перелом шейки левой плечевой кости.

Работники школы посадили ребенка в школьный автобус и отправили домой. Медработника в школе не было, поэтому врачебную помощь мальчику не оказали. После вступления в силу решения суда, прокуратура проконтролирует его исполнение.