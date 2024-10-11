Депутат ГД: Жильцы домов у сотовых вышек могут получить компенсацию от 1 млн рублей

Россияне могут рассчитывать на компенсацию от миллиона рублей в случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки неподалеку от дома. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Кроме того, можно инициировать снос данного строения местной администрацией или компании, которая возводила эту вышку.

Также можно потребовать снос вышки, если соседи сдали в аренду под нее земельный участок в частном секторе.

Накануне сообщалось, что в Башкирии, после того, как жители села свалили вышку связи, было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Инцидент произошел в селе Ташбулатово Абзелиловского района. Местные СМИ писали, что жители свалили вышку связи 5G из-за опасений за свое здоровье.

Ранее в Дагестане жители ряда сел неоднократно грозили сжечь сотовые вышки. В соседней Северной Осетии население перешло от слов к делу и в 2021 году сожгли новую станцию, оставив приличную территорию без связи.