Бастрыкин потребовал доложить о семье из Екатеринбурга, которую выживает местный застройщик

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с семьей из Екатеринбурга, которую выселили лица, якобы связанные с местным застройщиком "Ривьера-Инвест". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным в сети интернет, семью из матери, ребенка и пожилого отца девушки буквально выжили из дома. Якобы группа лиц, действуя в интересах девелопера, поселилась в частном домовладении семьи и отключила их от коммунальных ресурсов. Все якобы из-за того, что "Ривьера-Инвест" решила возвести на этом месте жилой комплекс. Это было единственное жилье семьи, которое они все же были вынуждены покинуть.

Помимо этого, до Бастрыкина дошла история о том, как этот же застройщик якобы совершил мошеннические действия в отношении другого владельца земель. Мужчина продал застройщику свои участки, однако позднее выяснилось, что деньги за них ему были переданы по договору займа, который, как утверждает пострадавший, он не подписывал. В настоящее время застройщик якобы требует с него вернуть значительную сумму денег.

При этом, никто к ответственности так и не был привлечен. Пострадавшие уверяют, что следственные органы игнорируют их доводы.

"Ранее глава СК России поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Свердловской области проводилась процессуальная проверка. Сегодня Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко вновь доложить о результатах процессуальной проверки", - отметили в СКР.

Бастрыкин также потребовал доложить о мерах, принятых к защите нарушенных прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.