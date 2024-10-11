Северное сияние наблюдали жители России прошедшей ночью

По всей территории России прошедшей ночью наблюдали северное сияние. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Красивые снимки северного сияния опубликовали очевидцы из разных регионов России: Подмосковья, Перми, Тюмени и даже на самом юге — Крыма и Кавказа.

Северное сияние вызвано сильнейшей вспышкой на Солнце. Из-за которой также возникла магнитная буря на Земле. В ближайшие часы она вновь усилится.

"В настоящий момент магнитная буря ослабла до слабого уровня, класса G1, но, скорее всего, это краткосрочные колебания геомагнитного поля, и в ближайшие часы она вновь усилится", – написал Леус.

Синоптик напомнил, что магнитная буря стартовала 10 октября со среднего уровня, G2, и потом усилилась до G4. Ее пик пришелся на период после полуночи. Завершится магнитная буря в ночь с субботы на воскресенье.