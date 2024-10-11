СМИ: США могут отказаться от требования к ЕС о блокировке российских активов

США могут отказаться от требования к Евросоюзу о длительной блокировке активов РФ и поучаствовать в предоставлении Украине помощи за счет прибыли от этих активов, сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что изначально Вашингтон настаивал на заморозке российских активов на три года, однако этому помешал запрет Венгрии. Несмотря на это, США по-прежнему готовы участвовать в предоставлении Киеву кредита в 35 миллиардов евро за счет активов.

Ранее стало известно о готовности США участвовать в помощи Украине на 50 млрд долларов. По данным Bloomberg, Вашингтон сообщил Европейскому союзу, что внесет $20 млрд в пакет помощи Киеву на $50 млрд, если Евросоюз изменит санкционный режим против Москвы, сделав его более предсказуемым.