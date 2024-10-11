Володин: Запад "расчеловечивает" людей через отлучение от церкви и смену пола

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь раскритиковал страны Запада. На этот раз политик упрекнул их в "расчеловечивании" людей. Об этом он высказался в своем telegram-канале.

По мнению Володина, Америка и страны Запада всегда были одержимы идеей мирового господства. Много лет им удавалось сохранять гегемонию за счёт грабежа, насилия, колониальной и захватнической политики. Но мир меняется: другие государства развиваются, выходят в лидеры в различных сферах.

На фоне этого Вашингтон и Брюссель теряют своё доминирование, и чтобы продолжить править миром, они реализуют проект "Расчеловечивание", цель которого – чтобы люди перестали быть людьми. Организовано это через разрушение традиционных институтов человеческого общества, которое включает в себя отлучение от церкви и веры, отказ от деторождения и семьи, пропаганду смены пола и другое, полагает Володин.

Одиноким намного легче манипулировать и управлять. Целенаправленно людей лишают памяти, морали, понятия греха, сочувствия и сострадания. Дальше – больше, уверен политик: человека превратят в суррогат, которому не гарантированы права человека, главное из которых – право на жизнь. Очень важно спасти людей от этого, уберечь от дальнейшего "расчеловечивания".

Пост вызвал бурную дискуссию. Комментаторы задаются вопросом, не является ли проектом Запада зарплата в России на уровне в 30-40 тыс. руб., спрашивают, "что там с законом о миграции", призывают "беречь русских".