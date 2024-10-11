На Старой Сортировке в Екатеринбурге грузовик влетел в автобус

В Екатеринбурге в районе Старая Сортировка произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла поздним вечером 10 октября. По предварительным данным, грузовик выехал на перекрестке Монтажников - Расточная на желтый сигнал светофора и на высокой скорости влетел в автобус. В последнем находилось пять пассажиров, никто не пострадал. А вот 49-летний водитель большегруза получил различные травмы, с которыми был доставлен в больницу.

За данное правонарушение ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. В случае повторного нарушения - лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.