ЦБ РФ сообщил о замедлении роста экономики в III квартале

Банк России заявил о замедлении роста экономики в III квартале.

В отраслях потребительского спроса продолжился рост поступлений. В сентябре он суммарно составил 4,4% к среднему уровню II квартала, в III квартале увеличившись на 2,3%, что немного выше результатов I квартала. В сентябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Центробанка России, снизился на 0,2% относительно среднего уровня II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления суммарно увеличились на 2,9%, в III квартале прирост составил 2,1%.

Регулятор отмечает, что рост поступлений по входящим платежам по федеральным округам наблюдался в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах: в первом источниками роста были связь и торговля, а во втором – обработка.

Наибольшее сокращение объема платежей было в Южном федеральном округе из-за динамики в сельском хозяйстве, обработке и торговле, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания.