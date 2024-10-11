Размер инвествычета могут сократить с 6% до 3%

В России размер федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), который введут в 2025 году, могут сократить с 6% до 3%.

При этом бизнесу дадут возможность ускоренной амортизации вложений, в отношении которых применяется ФИНВ. "Да, действительно, по итогам обсуждения с бизнесом приняты такие решения", — сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ, сообщает РБК.

Ранее об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам заседания правления РСПП. По его словам, кабмин пошел бизнесу навстречу в вопросе возможности одновременного получения вычета и средств от ускоренной амортизации.