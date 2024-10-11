Решено повысить взнос от продажи иностранных активов до 35%

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которая выдает разрешения на продажу российских активов компаниями из "недружественных" стран, решила ужесточить условия по выходу иностранных компаний с рынка РФ.

Среди них — увеличение "добровольного взноса" в бюджет с 15% до 35% от рыночной стоимости актива. 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% в течение года и еще 5% в течение двух лет.

Также решено увеличить размер дисконта к рыночной стоимости актива с 50% до 60%. В результате актив может быть продан не более чем за 40% от оценочной стоимости.

Кроме того, к уже существующим условиям добавили еще одно: теперь для сделок с активами стоимостью выше 50 млрд руб. потребуется согласие президента РФ. Новые условия распространяются как на будущие заявления по согласованию сделок, так и на уже поданные, но не рассмотренные подкомиссией, сообщает РБК.