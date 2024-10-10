Центробанк пока не станет ограничивать полную стоимость кредита по ипотеке

В Банке России пока не станут ограничивать полную стоимость кредита по ипотеке для банков. Как сообщает пресс-служба регулятора, это решение будет действовать с 10 октября текущего года вплоть до 31 марта следующего.

"Такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками - хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья", - объяснил в ЦБ.

Там также добавили, что риски увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками. Также Центробанком сейчас рассматривается возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе. Это позволит ипотечным кредитам лучше адаптироваться к изменениям в рыночных условиях.

При этом ПСК сохраняется для других продуктов кредитных организаций и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, и ломбардов.