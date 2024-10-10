Уровень безработицы в Астраханской области сокращается

Сегодня на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в регионе руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов сообщил, что ситуация на рынке труда остается стабильной.

За 9 месяцев этого года в службу занятости обратились более 11 тысяч граждан, трудоустроены – 8,5 тысячи человек. Найти работу смогли и астраханские подростки. В 2024 году более 2,4 тысячи ребят трудились в учреждениях культуры, спорта, образования.

В этом году областное агентство по занятости населения в рамках нацпроекта «Демография» реализует профессиональные и дополнительные программы для граждан. Более 750 астраханцев начали обучение, 113 из них уже получили образование.

Также участники заседания обсудили меры социальной поддержки для многодетных семей, родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и участников СВО. Как отметил и. о. министра социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко, ежегодно более 300 тысяч астраханцев получают соцвыплаты, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. За последние пять лет на эти цели было направлено более 61,5 млрд рублей.