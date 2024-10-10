В Астрахани работает XXVI генассамблея Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран

Астрахань принимает участников XXVI Генеральной ассамблеи Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран. На торжественной церемонии участников мероприятия от имени губернатора Игоря Бабушкина поприветствовал вице-губернатор — председатель Правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

«Для нас очень почётно и значимо, что столь статусное событие проводится в нашем регионе, — подчеркунул он. — Генеральная ассамблея вузов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран позволяет не просто встретиться и обсудить текущие достижения и проблемные вопросы в отрасли образования, науки, социо-культурной сфере. Мероприятия ассамблеи дают возможность на практике увидеть уже реализованные проекты и принять стратегические решения, которые откроют положительные перспективы в области международного сотрудничества во всех секторах политики и экономики».

Среди важных направлений совместной работы вузов стран Прикаспия Денис Афанасьев отметил поиск решений проблемы обмеления Каспия, укрепление и развитие культурных связей среди молодежи, развитие студенческого спорта и другие.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан отметил, что нынешняя Генеральная ассамблея дает возможность для обмена опытом и укрепления научного сотрудничества между странами Прикаспия. Консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов поблагодарил организаторов мероприятия за возможность встретиться членам Ассоциации и совместно обсудить вопросы взаимодействия и поиска решения наиболее актуальных проблем. В своём выступлении консул Генерального консульства Республики Казахстан в Астрахани Баглан Спабек обратил особое внимание на необходимость совместного решения экологических проблем.

К участникам и гостям Генеральной ассамблеи также обратились президент Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов, генеральный директор ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» Николай Ляшко, министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина, ректор АГТУ Александр Невалённый.

В рамках деловой программы ассамблеи проходят XV Международная научно-практическая конференция «Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистемы Каспийского моря», заседание комиссии по науке и технологиям Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, секции, круглые столы и другие мероприятия.

На заключительном заседании Генассамблеи состоится подписание итогового протокола, соглашений и прием новых членов в состав Ассоциации, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

11 октября участники Генеральной ассамблеи примут участие в церемонии торжественного закрытия международных студенческих спортивных игр «Игры Каспия» в спортивном комплексе «Звёздный».

Ассоциация университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран создана 28 лет назад. С момента основания штаб-квартирой Ассоциации является Астраханский государственный технический университет.