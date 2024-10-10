Росфинмониторинг: блогеры Джумабой и Маршенкулова внесены в список экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя и феминистку Залину Маршенкулову (признана в России иноагентом), сообщает РБК.

Джумабой проходит по делу об экстремизме из-за публикаций в интернете: он высмеивал славянских девушек. В конце сентября сообщалось, что блогера перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

В отношении него возбудили дело статье 282 УК РФ "Унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, совершенное организованной группой". Ему грозит до шести лет колонии и запрет на администрирование страниц в интернете.

Залину Маршенкулову (признана в России иноагентом) подозревают в публичном оправдании терроризма. Журналистку объявили в розыск в апреле 2024 года после того, как она опубликовала статьи с оправданием убийства военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).