НАТО начнет 14 октября ядерные учения Steadfast Noon

НАТО с понедельника, 14 октября, начнет авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

Учения проводятся ежегодно. В них участвуют самолетов как ядерных, так и неядерных государств НАТО. Маневры имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. Как отмечает ТАСС, учения не предусматривают полеты с ядерным оружием на борту.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия обновит условия применения ядерного оружия. В частности, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.