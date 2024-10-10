В Госдуме посетовали на недостаток в России кладбищ

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева полагает, что в России мало кладбищ, и это является проблемой. Не хватает и крематориев – по их количеству на душу населения Россия вообще занимает одно из последних мест в мире.

По мнению политика, "виновен" в этом закон "О погребении и похоронном деле", принятый в 1996 г. Сегодня документ является "чрезвычайно устаревшим", он не отвечает запросам действительности. Одна из проблем – тот факт, что заниматься погребением могут только муниципальные организации, что не позволяет создавать частные кладбища, крематории, иные ритуальные объекты. Разворотнева посетовала на то, что из-за этого закона невозможно привлечение в сферу капитал и инвестиции со стороны, которые очень нужны. И бизнес, считает депутат, готов вкладываться в отрасль.

Разворотнева указала на то, что в России есть острый дефицит благоустроенных кладбищ и крематориев. С последними особенно туго: по данным статистики, которую привела собеседница издания, сегодня они работают лишь в 27 городах. На 5 млн россиян сегодня приходится всего один крематорий. При этом также один крематорий приходится на 79 тыс. японцев, 159 тыс. американцев и 242 тыс. англичан.

"Потребность в крематориях сегодня очень велика. В крупных городах - в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге – до 70% погребений осуществляется именно в них. Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. А это лишние деньги, лишний стресс, лишнее время в очередях и так далее", - сказала Разворотнева "Парламентской газете".