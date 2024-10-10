10 Октября 2024
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Фото:Накануне.RU

15-летняя девочка выпала с 13 этажа в Подольске

15-летняя девочка выпала с 13 этажа в городе Подольск Московской области. Она расстроилась после проигрыша партии в шахматы с отцом, пишет телеграм-канал Mash.

Накануне вечером девочка во время игры с отцом получила шах и мат, обиделась и начала плакать. По некоторым данным, папа стал нервничать и сказал, что больше не будет с ней играть. Дров в огонь подкинула мама: она сказала, чтобы дочь шла делать уроки и готовилась к ЕГЭ.

Девочка закрылась у себя в комнате. После этого мать почувствовала сквозняк и нашла дочь лежащей на асфальте.

Школьница вела примерный образ жизни, на учёте у психиатра и нарколога не состояла. Правоохранители завели дело по статье "Доведение до самоубийства".

Ранее стало известно, что в городе Мурино Ленинградской области выпала из окна четвероклассница.

Как пишут "Известия", она скончалась на месте. Девочка росла в благополучной, полной семье, которая не состояла на учете у социальных служб. Причины случившегося неизвестны.

Теги: Подольск, шахматы, самоубийство


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